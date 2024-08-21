Акция «Ночь кино» пройдет в Иркутске 24 августа

Дом кино 24 августа проводит «Ночь кино» (16+) на летней площадке с особой программой. Начало в 20:00 — выступление музыкантов Павла Украинцева и Артура Лубешко, которые создадут романтичную атмосферу со скрипкой и виолончелью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии