📹❗️Батарея войсковых ЗРК "Тор-М2" перехватывает наряд из более чем 10 БПЛА-"камикадзе" ВСУ над Алексиным Тульской области с применением новейших ЗУР 9М338К.
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📹❗️Батарея войсковых ЗРК "Тор-М2" перехватывает наряд из более чем 10 БПЛА-"камикадзе" ВСУ над Алексиным Тульской области с применением новейших ЗУР 9М338К.