В России предложили возобновить общественные обсуждения генплана застройки

В марте 2022 года проведение общественных слушаний приостановили из-за коронавируса В Госдуму внесен законопроект, разрешающий россиянам с 1 октября 2024 года вновь принимать участие в обсуждении генеральных планов застройки, пишет РБК.
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