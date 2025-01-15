Декоратор Елена Власенко создала сад и стеклянный дом-студию, которые выросли в место для творчества, общения, вдохновения

﻿﻿"Построить дом, посадить сад и вырастить сына. В нашей жизни эти три вещи были тесно связаны. За пять лет до рождения нашего первого ребенка мы начали строить дом, размеры которого были ограничены Дерево грецкий орех и яблоня ограничивают новоселье и рождение старшего сына.