«Монца» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».
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