В Мордовии житель Краснодарского края обвиняется в мошенничествах, совершенных под предлогом продажи реплик айфонов двоим студентам

Отделом по расследованию преступлений на территории Ленинского района СУ УМВД России по го Саранск окончено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Краснодарского края, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.
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