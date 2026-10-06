В Тульской области изъяли 575 кг сухого молока без документов

Партия сухого молока весом 575 кг была изъята из оборота в Тульской области из-за аннулированных документов, подтверждающих качество и безопасность продукта.
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