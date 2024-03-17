Представитель сети пивных Розенбаума отозвал апелляцию по иску о долгах по ЖКХ

Сеть пивных урегулирует ситуацию «по-хорошему». Представитель ООО «Толстый фраер», владельцем которого является известный российский бард Александр Розенбаум, отозвал апелляцию по иску от АО «Невский экологический оператор», связанному с долгами по коммунальным услугам.
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