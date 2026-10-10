Учёные утверждают, что максимальный возраст человека ограничен 125 годами

Максимальный возраст человеческой жизни ограничен диапазоном от 122 до 125 лет, заявляет академик РАН Сергей Лукьянов, ректор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.
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