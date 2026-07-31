Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 901 подписчик

Девять лет скидки за «чрезмерную суровость»

Девять лет скидки за «чрезмерную суровость»

29 июля 2026 года Второй западный окружной военный суд принял решение, от которого у любого, кто хоть немного следит за тем, что происходит в стране, должно было случиться если не несварение, то как минимум желание перечитать Уголовный кодекс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
Дядя решил, что в гробу карманов нет, долго он не протянет- решил « поделиться» с продажными судьями и дожить жизнь где- нибудь под пальмами- украл то немало….
Ответить
1 м.