В Петербурге в этом году высадили десять тысяч деревьев и более пяти миллионов цветов

Осенью посадили луковицы 298 тысяч тюльпанов, 27 тысяч единиц декоративного лука и не только В зелёных зонах Петербурга наряду с традиционными липами и сиренью появляется все больше необычных растений – например, остролистный клён Глобозум, пирамидальный тополь, яблоня Роял Ред, передают в пресс-службе Смольного.