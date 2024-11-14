В Петербурге в этом году высадили десять тысяч деревьев и более пяти миллионов цветов

Осенью посадили луковицы 298 тысяч тюльпанов, 27 тысяч единиц декоративного лука и не только В зелёных зонах Петербурга наряду с традиционными липами и сиренью появляется все больше необычных растений – например, остролистный клён Глобозум, пирамидальный тополь, яблоня Роял Ред, передают в пресс-службе Смольного.
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