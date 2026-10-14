Подросток без прав сбил пешехода: прокуратура требует 1 млн рублей

Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура подала в суд иск о взыскании одного миллиона рублей компенсации морального вреда с 15-летнего мотоциклиста, который октябрьским вечером 2025 года сбил 42-летнего пешехода и скрылся с места ДТП.
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