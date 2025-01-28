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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владелец «Оттавы» не хочет перевозить клуб в Квебек: «Город заслужил команду НХЛ, но в моем резюме ее не будет. Я люблю Оттаву и наших болельщиков»

Майкл Андлауэр сказал, что сложный процесс переговоров по строительству новой арены в центре Оттавы не повлиял на его позицию по сохранению команды в столице Канады.

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