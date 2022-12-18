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Советы бабушки с лавровым листом. Универсальное средство для чистоты и устранения запахов

Советы бабушки с лавровым листом. Универсальное средство для чистоты и устранения запахов

Удивительно, но лавровый лист — универсальное средство для защиты дерева от насекомых, для отпугивания моли, для удаления неприятных запахов в холодильнике и даже канализации! Узнайте все полезные советы о том, как использовать лавровый лист в быту.

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