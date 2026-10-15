Жительницу Новороссийска подозревают в том, что с августа 2022-го по апрель 2023 года она вступила в запрещённую в России организацию, изготовила на основе полученного электронного бланка обращения в органы власти и направила их в правоохранительные и муниципальные структуры в декабре 2025-го и августе 2026 года.