Жительницу Новороссийска подозревают в том, что с августа 2022-го по апрель 2023 года она вступила в запрещённую в России организацию, изготовила на основе полученного электронного бланка обращения в органы власти и направила их в правоохранительные и муниципальные структуры в декабре 2025-го и августе 2026 года.
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