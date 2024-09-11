Daily Mail: встреча Трампа и Харрис закончилась «хаосом»

Встреча бывшего американского лидера Дональда Трампа и вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис закончилась «хаосом», после дебатов оппоненты разошлись в разные стороны, даже не взглянув друг на друга.
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