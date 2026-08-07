Летающая тарелка на вершине горы: самый необычный монумент холодной войны

После Второй мировой войны коммунистический блок достиг своего наивысшего расцвета. В течение нескольких десятков лет на территории Восточной Европы было построено множество монументальных памятников, цель которых — прославлять партию и достижения трудового народа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии