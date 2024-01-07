В США заявили о закончившихся ракетах для ЗРК Patriot из-за поставок ВСУ

Global Look Press/Pool /Ukrainian Presidentia У США из-за поставок вооруженным силам Украины (ВСУ) закончились ракеты для зенитных комплексов Patriot и артиллерийские снаряды, заявил американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс.
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