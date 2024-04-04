Обзор: Конвектор РЭМО HeatMaster с Wi-Fi и "умным домом"

Саратовский завод РЭМО выпустил новую модель обогревателя-конвектора с электронным термостатом, подключающимся по Wi-Fi к интернету, что позволяет управлять конвектором из приложения, любых систем умного дома и обеспечивает работу по расписанию.
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