Алексей Надёжин
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Алексей Надёжин

1 025 подписчиков

Свежие комментарии

  • Виктор Каменский
    Серьезный подход к оценке изделия, чувствуется профессиализм и опыт.Спасибо,а меди в проводах 0 -х... десятых.Тест дешёвого удл...
  • xe es
    Через 1 кв.мм  я бы и 10 ампер не рискнул бы включать. А как это дерьмо собрано - трата денег с риском для здоровья.Тест дешёвого удл...
  • Владимир Нежданов
    Не слушайте этого так называемого специалиста. Он в сопротивлении не разбирается,Тест дешёвого удл...

Обзор: Конвектор РЭМО HeatMaster с Wi-Fi и "умным домом"

Обзор: Конвектор РЭМО HeatMaster с Wi-Fi и "умным домом"

Саратовский завод РЭМО выпустил новую модель обогревателя-конвектора с электронным термостатом, подключающимся по Wi-Fi к интернету, что позволяет управлять конвектором из приложения, любых систем умного дома и обеспечивает работу по расписанию.

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