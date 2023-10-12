Новую детскую поликлинику построят в Кстове

Детскую поликлинику построят в Кстове. Об этом говорится на сайте Главгосэкспертизы России. «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации.
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