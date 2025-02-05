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Акции Arenadata – билет в мир больших данных

Акции Arenadata – билет в мир больших данных

Группа Arenadata, являющаяся одним из лидеров российского рынка разработки ПО для систем управления и обработки данных, опубликовала свои операционные результаты за 2024 год, что даёт нам возможность детально рассмотреть достижения компании и провести анализ её результатов.

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