Акции Arenadata – билет в мир больших данных

Группа Arenadata, являющаяся одним из лидеров российского рынка разработки ПО для систем управления и обработки данных, опубликовала свои операционные результаты за 2024 год, что даёт нам возможность детально рассмотреть достижения компании и провести анализ её результатов.
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