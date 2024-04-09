Трамп посетовал, что в США не приезжают мигранты из «хороших стран»

Бывший президент США Дональд Трамп выразил сожаление, что в страну мигрируют люди из ряда стран Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, а не из «хороших стран», таких как Дания, Швейцария и Норвегия, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник.