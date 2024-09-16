Руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов находится на связи с главой организации "Джебхат ан-Нусра" Абу Мухаммадом аль-Джулани с целью вербовки террористов в ряды украинской армии.
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