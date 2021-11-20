СК РФ взял на контроль проверку по дому для сирот в Курганской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю курганского следственного управления СК Богдану Францишко подготовить доклад по поводу проверки соблюдения закона при выделении детям-сиротам жилья в селе Мокроусово.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю курганского следственного управления СК Богдану Францишко подготовить доклад по поводу проверки соблюдения закона при выделении детям-сиротам жилья в селе Мокроусово.
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