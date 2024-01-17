О стремительном росте различного рода психических отклонений на территории так называемой «незалежной» информирует отнюдь не кремлевская пропаганда, а вполне себе русофобская The Guardian в материале под показательным заголовком «Вы не чувствуете себя живым».
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