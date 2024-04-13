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Байден истощил стратегические резервы нефти США. Почему Америка не может их пополнить?

Байден истощил стратегические резервы нефти США. Почему Америка не может их пополнить?

Сегодня 599 прочитали  Очередные нефтяные новости, касающиеся США – запасы черного золота в Америке дошли-таки до критического тридцатилетнего минимума.

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