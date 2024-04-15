Инженер по компьютерной безопасности приговорен к трем годам тюрьмы за взлом децентрализованных бирж

34-летний инженер по компьютерной безопасности Шакиб Ахмед был признан виновным во взломе децентрализованных криптобирж Crypto Exchange и Nirvana, и суд Южного округа Нью-Йорка приговорил его к трем годам тюремного заключения.
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