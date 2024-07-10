В центре Омска на год закроют Комсомольский мост - из-за его ремонта придется менять движение даже в других округах.
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В центре Омска на год закроют Комсомольский мост - из-за его ремонта придется менять движение даже в других округах.