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США ждут от Украины возвращения вложенных средств

США ждут от Украины возвращения вложенных средств

США ждут от Киева возвращения вложенных средств (с) Майк УолтцСоветник Трампа по нацбезопасности призвал украинскую сторону подписать соглашение о доступе к украинским минеральным ресурсам в обмен на дальнейшую помощь.

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