Лучшим фильмом «Горький fest» стала картина из Якутии «Король Лир»

18 июля в Нижнем Новгороде завершился VIII фестиваль нового российского кино «Горький fest». Профессиональное жюри сделало выбор в пользу якутского кино, назвав «Лучшим фильмом» картину Сергея Потапова «Король Лир».
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