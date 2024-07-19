ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 908 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
    Хача посадить на русскую зону думаю через день закукарекает в петушином углу на параше.Подозреваемый в у...
  • Харченко Александр
    Скорее не богу, а чертуВо Львове соверше...
  • Eduard
    Там богу пусть птюхивает своё львовское мировозрение!Во Львове соверше...

Лучшим фильмом «Горький fest» стала картина из Якутии «Король Лир»

Лучшим фильмом «Горький fest» стала картина из Якутии «Король Лир»

18 июля в Нижнем Новгороде завершился VIII фестиваль нового российского кино «Горький fest». Профессиональное жюри сделало выбор в пользу якутского кино, назвав «Лучшим фильмом» картину Сергея Потапова «Король Лир».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх