Путин призвал обеспечить технологическое лидерство ОДКБ в оборонной сфере

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должны обеспечить себе технологическое лидерство в военно-технической сфере: это особенно необходимо в сегодняшней непростой международной обстановке.
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