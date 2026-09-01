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Царьград

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Аналитики назвали самые экономичные автомобили в России с ценой до 4 млн рублей

Аналитики назвали самые экономичные автомобили в России с ценой до 4 млн рублей

В рейтинг наименьшей стоимости владения вошли электромобили и гибриды Evolute, а также Tenet T7, Geely EX5 EM-i и Москвич 3.

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