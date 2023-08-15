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В Армении прошла тренировка снайперов ЮВО

В Армении прошла тренировка снайперов ЮВО

Тренировку по отработке навыков маскировки и скрытного передвижения в условиях высокогорья провели военнослужащие стрелковой снайперской роты военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении, 15 августа сообщила пресс-служба Минобороны России.

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