VK проведет концерт в честь открытия выставки-форума «Россия»

Сегодня, 5 ноября, для посетителей выставки на ВДНХ состоится масштабный концерт, организованный VK. На сцену выйдут артисты, запомнившиеся яркими выступлениями на главных летних фестивалях страны и названные главными инфлюенсерами современной молодежи: Антоха МС, GAYAZOV$ BROTHER$, Ramil и Seville.