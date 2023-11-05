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VK проведет концерт в честь открытия выставки-форума «Россия»

VK проведет концерт в честь открытия выставки-форума «Россия»

Сегодня, 5 ноября, для посетителей выставки на ВДНХ состоится масштабный концерт, организованный VK. На сцену выйдут артисты, запомнившиеся яркими выступлениями на главных летних фестивалях страны и названные главными инфлюенсерами современной молодежи: Антоха МС, GAYAZOV$ BROTHER$, Ramil и Seville.

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