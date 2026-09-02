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Царьград

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"Позорище": Американская суперзвезда отобрала у русской девушки твиттер*

"Позорище": Американская суперзвезда отобрала у русской девушки твиттер*

Громкий скандал разгорелся в соцсети X (бывший Twitter)*: американская певица Майли Сайрус в рамках ребрендинга стала просто Miley - и получила юзернейм @miley, который 14 лет принадлежал обычной девочке из России.

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