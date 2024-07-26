Губернатор Павел Малков потребовал предоставить план развития рязанских больниц

По словам Павла Малкова, он считает развитие сферы здравоохранения одним из главных направлений. В регионе уже идет работа по закупке оборудования и ремонту зданий, обновляются автопарки медучреждений, с помощью цифровизации снижается бюрократическая нагрузка.