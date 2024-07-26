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62ИНФО | Новости Рязани

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Губернатор Павел Малков потребовал предоставить план развития рязанских больниц

Губернатор Павел Малков потребовал предоставить план развития рязанских больниц

По словам Павла Малкова, он считает развитие сферы здравоохранения одним из главных направлений. В регионе уже идет работа по закупке оборудования и ремонту зданий, обновляются автопарки медучреждений, с помощью цифровизации снижается бюрократическая нагрузка.

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