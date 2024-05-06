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Китайская компания Astribot представила человекоподобного робота. Это Astribot S1

Китайская компания Astribot представила человекоподобного робота. Это Astribot S1

Китайский робот Astribot S1 от компании Astribot двигается лучше, чем человекКомпания Astribot, входящая в состав китайской Stardust Intelligence, представила нового робота Astribot S1, который отличается исключительной точностью и скоростью движений.

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