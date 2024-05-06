Китайская компания Astribot представила человекоподобного робота. Это Astribot S1

Китайский робот Astribot S1 от компании Astribot двигается лучше, чем человекКомпания Astribot, входящая в состав китайской Stardust Intelligence, представила нового робота Astribot S1, который отличается исключительной точностью и скоростью движений.
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