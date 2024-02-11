Почему они снова испугались забрать наши ЗВР

Ну вот и толковые фразы стали встречаться :- "Любому понятно, что возврат ЗВР будет одним из обязательных условий на любых переговорах с Западом.". Еще с месяц назад их не было!

Леонид Руси

Проблема педерастического запада в том, что Россия под знаком Водолея, а он... самый сильный во всех отношениях, кроме сексуальности. Водолей... 11 - е воплощение, если это касается человеака. Белая королева на шахматной доске. Водолей... истинный аристократ, княжеского статуса... Ум, мудрость, манеры, знание всех ритуалов... высокая степень посвящения... Водолей... пятый уровень развития души... Здесь все и каждый... имеет царственный статус, если сравнивать с любой страной Гейропы, кроме Сербии, которая тоже Водолей. Пиндосия вообще ниже всех стоит в мире... А если учесть, что планета вошла в эру Водолея... то нашим врагам вообще ничего не светит... А мы будем рулить на планете вместе с нашими союзниками ближайшие 2000 лет!