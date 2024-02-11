Театр абсурда
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Театр абсурда

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Почему они снова испугались забрать наши ЗВР

Почему они снова испугались забрать наши ЗВР

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Очередная серия мыльной оперы под названием "Изъять ЗВР России" закончилась ничем.

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Комментарии
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E
Ed
Ну вот и толковые фразы стали встречаться :- &quot;Любому понятно, что возврат ЗВР будет одним из обязательных условий на любых переговорах с Западом.&quot;. Еще с месяц назад их не было!
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14 час.
TG
Tamara Goncharuk
Придумают, как изъять наши средства. Не хрен было их туда посылать.
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11 час.
Леонид Руси
Проблема педерастического запада в том, что Россия под знаком Водолея, а он... самый сильный во всех отношениях, кроме сексуальности. Водолей... 11 - е воплощение, если это касается человеака. Белая королева на шахматной доске. Водолей... истинный аристократ, княжеского статуса... Ум, мудрость, манеры, знание всех ритуалов... высокая степень посвящения... Водолей... пятый уровень развития души... Здесь все и каждый... имеет царственный статус, если сравнивать с любой страной Гейропы, кроме Сербии, которая тоже Водолей. Пиндосия вообще ниже всех стоит в мире... А если учесть, что планета вошла в эру Водолея... то нашим врагам вообще ничего не светит... А мы будем рулить на планете вместе с нашими союзниками ближайшие 2000 лет!
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8 час.

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