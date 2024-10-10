Актер Стивен Сигал показал пленных боевиков «Азова» в изоляторе в Еленовке

Актер и режиссер Стивен Сигал, два года назад посетивший Донецкую народную республику (ДНР) для съемки документального фильма, показал кадры с пленными боевиками батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
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