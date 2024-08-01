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"Мы не успели": В Белом доме рассказали, кого ещё США хотели включить в обменный список

"Мы не успели": В Белом доме рассказали, кого ещё США хотели включить в обменный список

В Белом доме рассказали, кого ещё власти США хотели включить в обменный список. По словам советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, эта фамилия должна была быть в списке, но "мы не успели".

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