Как США после теракта 11 сентября заложили базу для модели пандемии COVID-19

В 25-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года ЦРУ сняло гриф секретности с 71 документа, связанного с этим событием.
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