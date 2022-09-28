Мобилизованные граждане и добровольцы продолжают прибывать в военные комиссариаты города Москвы

В военкоматы прибывают и офицеры запаса, в том числе имеющие боевой опыт. Они не получили повестки, но самостоятельно, руководствуясь чувством долга, уточняют потребность в их учетной специальности.
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