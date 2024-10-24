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"РГ" перечислила шесть типичных неисправностей "Москвича 3"

"РГ" перечислила шесть типичных неисправностей "Москвича 3"

По результатам длительной эксплуатации кроссоверов "Москвич 3" их владельцы массово столкнулись с морганием экрана медиасистемы, а в отдельных случаях - с поломкой двигателя, быстрым выходом из строя ремня генератора и другими поломками.

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