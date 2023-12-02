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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Завистливая подруга: причины, проявление зависти, что делать с подругой и стоит ли продолжать дружбу

Завистливая подруга есть почти у каждой девушки. Просто не всегда эта зависть выражается открыто. Довольно часто ею может оказаться самая близкая прительница, та, что росла с вами с детства, та, на которую никогда бы не подумали, пока не случилась неприятная неожиданность.

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