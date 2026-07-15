Психолог Тращенкова объяснила, почему ИИ не заменит живого собеседника

Нейросети могут помогать формулировать мысли и разбирать эмоции, однако при использовании их как замены психологу или живому собеседнику есть серьезные риски, рассказала в беседе с Пятым каналом психолог Светлана Тращенкова.
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