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Аргументы и Факты

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Психолог Тращенкова объяснила, почему ИИ не заменит живого собеседника

Психолог Тращенкова объяснила, почему ИИ не заменит живого собеседника

Нейросети могут помогать формулировать мысли и разбирать эмоции, однако при использовании их как замены психологу или живому собеседнику есть серьезные риски, рассказала в беседе с Пятым каналом психолог Светлана Тращенкова.

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