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Павел Дуров и Юрий Мильнер попросили Forbes не называть их российскими бизнесменами

Павел Дуров и Юрий Мильнер попросили Forbes не называть их российскими бизнесменами

Издатели Forbes сообщили, что несколько предпринимателей, имеющих отношение к России, попросили не называть их в журнале "российскими бизнесменами".

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