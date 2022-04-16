Павел Дуров и Юрий Мильнер попросили Forbes не называть их российскими бизнесменами

Издатели Forbes сообщили, что несколько предпринимателей, имеющих отношение к России, попросили не называть их в журнале "российскими бизнесменами".
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