Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Катарцы уверены в покупке «МЮ» и считают объявление о сделке вопросом времени. Но Глейзеры могут отказаться от продажи клуба

Его инвестиционная группа все больше уверена в том, что опередит Джима Рэтклиффа. По словам собеседников Bloomberg, люди, имеющие прямое отношение к сделанному семье Глейзеров предложению, считают объявление о заключении сделки вопросом времени.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх