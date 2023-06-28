Катарцы уверены в покупке «МЮ» и считают объявление о сделке вопросом времени. Но Глейзеры могут отказаться от продажи клуба

Его инвестиционная группа все больше уверена в том, что опередит Джима Рэтклиффа. По словам собеседников Bloomberg, люди, имеющие прямое отношение к сделанному семье Глейзеров предложению, считают объявление о заключении сделки вопросом времени.
Популярные статьи
- Олимпийская чемпионка Назаренко, переехавшая в США: «Некоторое русскоязычное население ведет себя не nice с другими людьми, а потом жалуются на судьбу»
- Циципас и Бадоса потренировались на «Уимблдоне»
- «Мы призываем всех сплотиться вокруг Президента РФ». Федерация бокса России выступила с официальным заявлением
Свежие комментарии