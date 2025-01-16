Ситуация неожиданно разрешилась Итак, разобравшись с моральными основами «хорошей семьи Самадовых», надо обратиться к их главе (или не главе, я уже и сам не понимаю, кто он там у них, раз семью называют по фамилии его жены) Рамазану Рахимову, который уже вот как 14 лет русский гражданин, но всех готов рвать именно за Таджикистан (скрин 1), но не за Россию.
Русские блогеры изучили соцсети таджикской семьи, получившей квартиру в Мытищах
Комментарии
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Елена Соколовская
Гнида , причем купленная гнида
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1 час.
Татьянка Яцук
Да слов нет....
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1 час.
Юрий Белов
Да когда уже до верхов дойдёт - КОГО ВЫ СЮДА ЗАВОЗИТЕ ???!!!!! Берут по убийству генерала Кириллова приматов , что не фамилия то - ЧЕРНОЖОПСКАЯ ! *Б ВАШУ МАТЬ ! Неужели не понятно , что впускаете сюда откровенных ВРАЖИН ?! Всех уже просочившихся надо поголовно выгонять (с паспортами и без !) , а вы всё новых и новых обезьян сюда запускаете ! ОДУМАЙТЕСЬ , НАКОНЕЦ !!!!!!
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1 час.
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