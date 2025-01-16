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Русские блогеры изучили соцсети таджикской семьи, получившей квартиру в Мытищах

Русские блогеры изучили соцсети таджикской семьи, получившей квартиру в Мытищах

Ситуация неожиданно разрешилась Итак, разобравшись с моральными основами «хорошей семьи Самадовых», надо обратиться к их главе (или не главе, я уже и сам не понимаю, кто он там у них, раз семью называют по фамилии его жены) Рамазану Рахимову, который уже вот как 14 лет русский гражданин, но всех готов рвать именно за Таджикистан (скрин 1), но не за Россию.

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Комментарии
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Елена Соколовская
Гнида , причем купленная гнида
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1 час.
Татьянка Яцук
Да слов нет....
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1 час.
Юрий Белов
Да когда уже до верхов дойдёт - КОГО ВЫ СЮДА ЗАВОЗИТЕ ???!!!!! Берут по убийству генерала Кириллова приматов , что не фамилия то - ЧЕРНОЖОПСКАЯ ! *Б ВАШУ МАТЬ ! Неужели не понятно , что впускаете сюда откровенных ВРАЖИН ?! Всех уже просочившихся надо поголовно выгонять (с паспортами и без !) , а вы всё новых и новых обезьян сюда запускаете ! ОДУМАЙТЕСЬ , НАКОНЕЦ !!!!!!
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1 час.

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