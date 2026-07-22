Гильермо Очоа завершил карьеру после выступления на ЧМ-2026

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом 40-летний спортсмен сообщил в социальных сетях сразу после замены на 78-й минуте группового матча чемпионата мира 2026 года против Чехии (3:0).