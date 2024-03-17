Москва выставляет на торги коммерческую недвижимость для развития бизнеса

В Москве выставили на продажу коммерческое помещение рядом со станцией метро “Сухаревская”: городские власти Москвы объявили о проведении аукциона по продаже нежилого помещения свободного назначения рядом со станцией метро, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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